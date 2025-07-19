«Последствия будут крайне сложными»: в Европе просчитали ущерб удара Трампа по России

«Они (санкции — прим. URA.RU) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными (для США и ЕС — прим. URA.RU)», — заявил изданию Le Parisien аналитик центра Euro Creative Ульрих Бунат. По его словам, применение так называемых вторичных санкций может привести к масштабным сбоям в мировой торговле, поэтому Вашингтон вряд ли решится на такой шаг, чтобы не столкнуться с серьезными экономическими трудностями.