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Из-за атаки БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов

Пресс-служба РЖД сообщила о повреждении контактной сети железной дороги из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая—Замчалово в Ростовской области. Движение поездов временно приостановлено.

Источник: Агентство «Москва»

«В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», — сообщили РЖД в Telegram-канале.

Как уточнила пресс-служба РЖД, пассажиров задерживающихся в пути поездов обеспечивают водой. Пассажирам, у которых время прибытия задерживается на более чем четыре часа, предоставляют питание. Компания добавила, что работники железных дорог уже приступили к восстановлению контактной сети.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки беспилотников в городе Каменск-Шахтинский загорелись несколько частных домов. Пострадал один человек. В Каменском районе региона загорелся электрический трансформатор. Без света остались пять населенных пунктов, в которых живут более 2 тыс. человек.

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