Два человека пострадали при разгерметизации котла в Иркутске

«Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали. Самостоятельно эвакуировались 19 жильцов», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что взрыв произошел в квартире на втором этаже дома. В трех жилых помещениях зафиксированы повреждения: выбиты окна и входные двери, разрушены внутренние стены и перекрытие между первым и вторым этажами. На месте происшествия девять специалистов и три единицы техники.
СУ СК Волгоградской области 10 июля сообщило об одном погибшем и четырех пострадавших в результате разгерметизации трубы и выброса пара на металлургическом предприятии. Уточнялось, что состояние двоих пострадавших на тот момент оценивалось как тяжелое, еще двоих — как средней степени тяжести.