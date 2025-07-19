Два человека пострадали при разгерметизации котла в Иркутске

Уточняется, что взрыв произошел в квартире на втором этаже дома. В трех жилых помещениях зафиксированы повреждения: выбиты окна и входные двери, разрушены внутренние стены и перекрытие между первым и вторым этажами. На месте происшествия девять специалистов и три единицы техники.