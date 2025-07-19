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Два человека пострадали при разгерметизации котла в Иркутске

Два человека пострадали в результате разгерметизации электронагревательного котла в жилом доме в Иркутске. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали. Самостоятельно эвакуировались 19 жильцов», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв произошел в квартире на втором этаже дома. В трех жилых помещениях зафиксированы повреждения: выбиты окна и входные двери, разрушены внутренние стены и перекрытие между первым и вторым этажами. На месте происшествия девять специалистов и три единицы техники.

СУ СК Волгоградской области 10 июля сообщило об одном погибшем и четырех пострадавших в результате разгерметизации трубы и выброса пара на металлургическом предприятии. Уточнялось, что состояние двоих пострадавших на тот момент оценивалось как тяжелое, еще двоих — как средней степени тяжести.