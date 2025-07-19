3-летний мальчик погиб страшной смертью на глазах у родителей по дороге в больницу

— Случилось все на поселковой дороге вблизи села Харанцы. 32-летний отец ребенка, который находился за рулем, рассказал, что вместе с женой пытался доставить сына в участковую больницу в поселок Хужир, для этого поймали попутку. Однако было слишком поздно — врачам оставалось лишь констатировать смерть, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.