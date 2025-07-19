3-летний мальчик погиб страшной смертью на глазах у родителей по дороге в больницу

Жуткая авария произошла вечером 18 июля 2025 года в Ольхонском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, около 18:30 водитель «Suzuki Jimny» не справился с управлением, из-за чего внедорожник перевернулся. В салоне находился 3-летний ребенок — он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Мальчика отвезли в больницу, но было слишком поздно. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— Случилось все на поселковой дороге вблизи села Харанцы. 32-летний отец ребенка, который находился за рулем, рассказал, что вместе с женой пытался доставить сына в участковую больницу в поселок Хужир, для этого поймали попутку. Однако было слишком поздно — врачам оставалось лишь констатировать смерть, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Известно, что ребенок ехал в машине с нарушением требований к перевозке детей. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и опрашивают родителей. Прокуратура Ольхонского района контролирует установление обстоятельств.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за разгерметизации котла в квартире пострадали два человека в Иркутске.