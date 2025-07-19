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Суд оштрафовал москвича 13 раз за день за демонстрирование нацисткой символики

Суд 13 раз за день оштрафовал жителя Москвы за публичное демонстрирование нацисткой символики в соцсети «ВКонтакте».

Суд 13 раз за день оштрафовал жителя Москвы за публичное демонстрирование нацисткой символики в соцсети «ВКонтакте».

Он публиковал на своей персональной странице в соцсети материалы, которые находятся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, где содержится нацистская символика.

По каждому из 13 административных протоколов москвичу назначили административные штрафы по 1000 рублей.

В суде мужчина признал вину и пояснил, что какое-то время назад разместил нацистские символы, сейчас они все удалены, передает РИА Новости.

Столичный суд назначил административный штраф мужчине, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП России) за изображение с нацистской символикой и фашистским приветствием, опубликованное в соцсети «ВКонтакте» в 2013 году. Еме назначили штраф, хотя закон предусматривает более суровые меры, такие как обязательные работы или арест. На изображении были немецкие военные, офицер со свастикой и лозунг.