Столичный суд назначил административный штраф мужчине, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП России) за изображение с нацистской символикой и фашистским приветствием, опубликованное в соцсети «ВКонтакте» в 2013 году. Еме назначили штраф, хотя закон предусматривает более суровые меры, такие как обязательные работы или арест. На изображении были немецкие военные, офицер со свастикой и лозунг.