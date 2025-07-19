В Ростовской области временно прекращено движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово из-за повреждения контактной сети. Как сообщили в РЖД, инцидент произошел после падения обломков беспилотного летательного аппарата.
В результате аварии задержаны более 50 поездов дальнего следования, также отменен ряд пригородных электричек.
Напомним, что в Ростовской области произошел пожар в частном секторе после падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия один человек получил ранения.
Ранее сообщалось, что укронацисты травят российских солдат опасными химикатами.