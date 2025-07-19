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В Ростовской области приостановлено движение поездов из-за падения обломков беспилотника

В Ростовской области временно остановлено движение пассажирских поездов на участке Лихая — Замчалово. Причиной стало повреждение контактной сети, возникшее после падения обломков БПЛА. На данный момент на маршрутах задерживаются свыше пятидесяти поездов дальнего следования, а также отменены пригородные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Источник: Life.ru

После осмотра повреждённых участков специалисты начали работы по восстановлению электроснабжения контактной сети. В компании заверили, что прилагают максимальные усилия для скорейшего возобновления движения поездов.

«Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше 4 часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД действует оперативный штаб», — говорится в сообщении.

А ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков украинского беспилотника в Каменском районе были повреждены элементы энергосистемы. В результате чего электроснабжение было прервано в пяти сёлах. Кроме того, в Каменске-Шахтинском пострадал один человек.

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