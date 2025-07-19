Российского телеведущего Бориса Корчевникова объявили в розыск на Украине

В персональной карточке телеведущего, которая была опубликована на сайте ведомства говорится, что он разыскивается с 20 января 2025 года. Помимо этого Корчевникова включили в базу данных экстремистского портала «Миротворец», на котором размещается личная информация о людях, якобы посягающих на национальную безопасность Украины.