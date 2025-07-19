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Российского телеведущего Бориса Корчевникова объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Об этом стало известно 19 июля.

Источник: РИА "Новости"

В персональной карточке телеведущего, которая была опубликована на сайте ведомства говорится, что он разыскивается с 20 января 2025 года. Помимо этого Корчевникова включили в базу данных экстремистского портала «Миротворец», на котором размещается личная информация о людях, якобы посягающих на национальную безопасность Украины.

СБУ 4 марта объявила в розыск заслуженного артиста России, певца Григория Лепса за оказываемую им поддержку специальной военной операции. Ему заочно предъявили обвинения за обещание выплат российским военнослужащим за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины.