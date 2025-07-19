Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД: из-за обломов БПЛА приостановлено движение поездов в Ростовской области

Более 50 поездов задержаны и отменены электрички из-за обломков БПЛА на перегоне Лихая-Замчалово.

Источник: Комсомольская правда

Более полусотни поездов дальнего следования задержаны в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая-Замчалово. Об этом информирует пресс-служба РЖД. Также сообщается об отмене нескольких пригородных электричек.

«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов», — сказано в опубликованном в Telegram-канале релизе.

Сотрудники РЖД восстанавливают работу контактной сети, а пассажиров задерживающихся поездов обеспечивают водой и, в случае задержки более 4 часов — питанием.

Напомним, в Ростовской области после атаки БПЛА загорелись пять жилых домов. Также он информировал об отключении электричества в пяти населенных пунктах и о том, что один человек получил ранение.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 13 летевших на Москву вражеских БПЛА уничтожены в ночь на 19 июля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше