РЖД: из-за обломов БПЛА приостановлено движение поездов в Ростовской области

«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов», — сказано в опубликованном в Telegram-канале релизе.
Сотрудники РЖД восстанавливают работу контактной сети, а пассажиров задерживающихся поездов обеспечивают водой и, в случае задержки более 4 часов — питанием.
Напомним, в Ростовской области после атаки БПЛА загорелись пять жилых домов. Также он информировал об отключении электричества в пяти населенных пунктах и о том, что один человек получил ранение.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 13 летевших на Москву вражеских БПЛА уничтожены в ночь на 19 июля.