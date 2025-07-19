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В Ростовской области задержали более 50 поездов из-за атаки БПЛА

Железнодорожники уже приступили к восстановительным работам.

Источник: Аргументы и факты

Движение поездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области было временно приостановлено из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

В результате инцидента задержано более 50 поездов дальнего следования и отменены несколько пригородных рейсов. Железнодорожники уже приступили к восстановительным работам, создан оперативный штаб. Пассажирам задержанных составов предоставляют воду, а при длительной остановке — питание.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь также сообщил, что силы ПВО отражают воздушную атаку на Ростовскую область. В результате падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской города Каменск-Шахтинский произошло возгорание нескольких частных домов по улице Советской. На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, один человек получил ранения и был доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

Также сообщается о повреждении трансформатора и отключении высоковольтной линии в Каменском районе. Без электроэнергии остались пять населенных пунктов с общим населением около 2 тысяч человек. Кроме того, в городе Донецке Ростовской области упавшие обломки беспилотника стали причиной ландшафтного пожара.

Ранее Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотников вечером 18 июля. Средства ПВО перехватили и уничтожили 87 беспилотников самолетного типа.

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