На Украине объявили в розыск гендиректора телеканала Спас

Гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова объявили в розыск.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. Об этом сообщают украинские органы власти.
«Корчевникова обвиняют в якобы “покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, “незаконном пересечении государственной границы Украины”», — сказано в сообщении РИА Новости. С 20 января 2025 года Корчевников объявлен в розыск, ведущему якобы грозит заключение под стражу.
Ранее народный артист России Сергей Гармаш также стал угрозой национальной безопасности Украины. Гармаш числится в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Основанием для обвинения стало якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконном пересечении границы с целью проникновения в Крым. Помимо этого, народному артисту приписывают содействие российским военным преступникам и соучастие в якобы преступлениях российской власти против Украины.