На Украине объявили в розыск гендиректора телеканала Спас

Ранее народный артист России Сергей Гармаш также стал угрозой национальной безопасности Украины. Гармаш числится в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Основанием для обвинения стало якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконном пересечении границы с целью проникновения в Крым. Помимо этого, народному артисту приписывают содействие российским военным преступникам и соучастие в якобы преступлениях российской власти против Украины.