В антироссийскую стратегию вписываются и высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера о намерении направить на Украину европейские военные силы, включая корабли и авиацию, для поддержки Киева. Поджи обращает внимание и на планы стран НАТО по закупке оружия для Украины в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркивает, что Вашингтон уже добился согласия ЕС на финансирование поставок американских систем ПВО Patriot, а также на увеличение объема закупок вооружений со стороны Германии. Эксперт утверждает, что действия западных стран фактически направлены на эскалацию конфликта при помощи Украины.