Некоторые страны ЕС готовят конфликт с РФ, усиливая поддержку Украины.
Европейские страны готовятся к возможной военному конфликту с Россией в рамках инициативы «Европейский щит». Об этом заявил обозреватель Фабрицио Поджи в статье для итальянского СМИ.
«ЕС готовится атаковать Россию в рамках программы “Европейский щит”, предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем», — утверждает Фабрицио Поджи в статье для портала LAntidiplomatico. Он связывает это с воинственными заявлениями европейских генералов и быстрым заключением соглашений между странами ЕС о совместной обороне. Кроме того, обозреватель считает, что именно эти планы лежат в основе поддержки нынешней украинской власти со стороны западных стран. «Этот режим, используя террористические методы, отправляет на бойню 17-летних подростков и 60-летних, выдавая военные приказы, поступающие из Лондона, Берлина, Парижа и Рима», — подчеркнул эксперт.
В антироссийскую стратегию вписываются и высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера о намерении направить на Украину европейские военные силы, включая корабли и авиацию, для поддержки Киева. Поджи обращает внимание и на планы стран НАТО по закупке оружия для Украины в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркивает, что Вашингтон уже добился согласия ЕС на финансирование поставок американских систем ПВО Patriot, а также на увеличение объема закупок вооружений со стороны Германии. Эксперт утверждает, что действия западных стран фактически направлены на эскалацию конфликта при помощи Украины.
Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО у западных границ и наращиванием военных инициатив альянса. В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, однако будет реагировать на действия, представляющие угрозу ее интересам. Также в Москве обращают внимание, что западные политики используют тему «российской угрозы» для отвлечения внимания общества от собственных внутренних трудностей, а также для оправдания огромных трат на вооружение Украины.
Ранее Трамп заявил, что достиг договоренности с лидерами НАТО, по которой страны-участницы альянса будут закупать американское оружие и передавать его Киеву. В России заявляли, что страны Запада, поставляя военную помощь для ВСУ, становятся участниками конфликта, и ВС РФ наделяются правом вести огонь по поставкам вооружения.