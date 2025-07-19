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РЖД назначили дополнительный поезд в Москву из-за задержек в Ростовской области

В связи с задержками движения пассажирских поездов в Ростовской области для удобства пассажиров, ожидающих отправления в Москву на станции Придача (Воронеж), назначен дополнительный поезд № 229. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Источник: Life.ru

Отправление поезда со станции Придача запланировано на 11:21 по московскому времени. Маршрут следования поезда включает остановки на станциях Грязи — Воронежские, Мичуринск — Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск и Рязань.

Ранее в Ростовской области было приостановлено движение пассажирских поездов на участке Лихая — Замчалово из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков БПЛА. В результате инцидента задерживаются более пятидесяти поездов дальнего следования, а также отменены пригородные электрички. Специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения контактной сети.

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