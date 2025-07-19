Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над регионами России

Наибольшее число дронов — 24 — было уничтожено над Ростовской областью. В Московском регионе сбито 16 аппаратов, из них 13 направлялись в сторону столицы. Кроме того, зафиксированы удары по Брянской области, где сбито 11 беспилотников, и по Калужской — 10.