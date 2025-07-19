Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 71 украинский беспилотник над несколькими регионами России. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Министерстве обороны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
Наибольшее число дронов — 24 — было уничтожено над Ростовской областью. В Московском регионе сбито 16 аппаратов, из них 13 направлялись в сторону столицы. Кроме того, зафиксированы удары по Брянской области, где сбито 11 беспилотников, и по Калужской — 10.
Также силы ПВО сбили по три дрона над Курской областью, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой, и один — над Краснодарским краем, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что отечественные средства ПВО в ночь на 18 июля ликвидировали 11 украинских БПЛА над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Он уточнил, что большинство беспилотников российские военные сбили на подлете, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.