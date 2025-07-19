В Башкирии назвали самые прибыльные удаленные вакансии

В Башкирии сейчас доступно более трех тысяч удаленных вакансий. Специалисты hh.ru выделили десять позиций с самыми высокими зарплатами. Так, некоторые работодатели готовы платить до 500 тысяч рублей ежемесячно.
На первом месте расположился менеджер по сотрудничеству с блогерами. Зарплата здесь достигает 500 тысяч рублей, а опыт требуется небольшой, от одного года. Работать можно в свободном графике, без полной занятости.
Следом идет агент по продаже инвестиционной недвижимости. Здесь предлагают от 350 тысяч рублей в месяц при условии, что у соискателя есть опыт от года до трех. График можно обсудить с работодателем.
Третью строчку занимает менеджер по продажам в сегменте B2B. Верхняя планка зарплаты — 550 тысяч рублей, но нужен опыт в продажах и готовность работать полный день.
Также в списке есть вакансии для маркетологов, специализирующихся на продвижении в Telegram, и разработчиков на C++/Qt. Первым обещают от 160 тысяч рублей за проектную работу, вторым — от 150 до 250 тысяч при полной занятости.
Для тех, кто хочет работать в сфере образования, есть предложения от онлайн-школ. Менеджеры по продажам образовательных программ могут зарабатывать от 120 до 300 тысяч рублей.
Замыкает топ руководитель направления по привлечению партнеров в B2B. Здесь зарплатный диапазон — от 100 до 300 тысяч рублей, но требуется серьезный опыт: более шести лет в профессии.
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