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За ночь расчёты ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 24 — перехватили над Ростовской областью. Ещё 16 БПЛА уничтожили над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на столицу. 11 беспилотников сбили над Брянской областью.

Десять дронов перехватили над Калужской областью, три — в Курской области, по два беспилотника сбили над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей, ещё один — над территорией Краснодарского края.

Напомним, более 50 поездов задержаны из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области. После осмотра повреждённых участков специалисты начали работы по восстановлению электроснабжения контактной сети. В компании заверили, что прилагают максимальные усилия для скорейшего возобновления движения поездов.

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