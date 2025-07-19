За ночь расчёты ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России

Наибольшее количество дронов — 24 — перехватили над Ростовской областью. Ещё 16 БПЛА уничтожили над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на столицу. 11 беспилотников сбили над Брянской областью.
Десять дронов перехватили над Калужской областью, три — в Курской области, по два беспилотника сбили над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей, ещё один — над территорией Краснодарского края.
Напомним, более 50 поездов задержаны из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области. После осмотра повреждённых участков специалисты начали работы по восстановлению электроснабжения контактной сети. В компании заверили, что прилагают максимальные усилия для скорейшего возобновления движения поездов.