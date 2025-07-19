Губернатор рассказал о разрушениях в Ростовской области после массовой атаки Украины

«Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков загорелись частные дома и хозяйственные постройки. Огонь был ликвидирован, в настоящее время проводится подомовой обход для определения степени разрушений и поиска пострадавших. В настоящее время пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в микрорайоне Лиховском, а также вблизи поселков Волченский и Светлый.