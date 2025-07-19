Губернатор рассказал о разрушениях в Ростовской области после массовой атаки Украины

Из-за атаки украинских БПЛА в Ростовской области загорелись частные дома.
После атаки украинских беспилотников, отраженной силами ПВО Ростовской области, в нескольких районах региона наблюдаются разрушения — была ранена женщина, в нескольких домах начались пожары, обесточило несколько поездов. Об этом сообщил ростовский губернатор Юрий Слюсарь.
«Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков загорелись частные дома и хозяйственные постройки. Огонь был ликвидирован, в настоящее время проводится подомовой обход для определения степени разрушений и поиска пострадавших. В настоящее время пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в микрорайоне Лиховском, а также вблизи поселков Волченский и Светлый.
В результате атаки пострадала женщина — сотрудник железной дороги. Она была госпитализирована в центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь. На станции Лихой из-за повреждения линии электропередачи временно обесточены грузовые и пассажирские поезда. На этом участке организовано реверсивное движение, что привело к задержкам в расписании — остановлены около 50 поездов, пишет «Национальная служба новостей». На месте создан опер штаб, специалисты приступили к обезвреживанию обломков беспилотников.