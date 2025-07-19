Силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки нейтрализовали 71 украинский беспилотный аппарат, летевший в сторону различных регионов страны. Согласно официальному сообщению Минобороны, воздушные цели были уничтожены над девятью субъектами Российской Федерации.
Наибольшее количество перехватов зафиксировано в Ростовской области, где сбили 24 беспилотника. Значительная часть атак пришлась на центральные регионы: над Московской областью уничтожили 16 аппаратов, при этом 13 из них направлялись непосредственно к столице.
В Брянской области силы ПВО ликвидировали 11 воздушных целей, в Калужской — 10. Над Курской областью перехватили три дрона, над Орловской, Тульской и Липецкой областями — по два. Один беспилотник сбили над Краснодарским краем.
Прежде российские войска применили фугасную авиационную бомбу (ФАБ) для уничтожения моста в Днепропетровской области. По нему не только осуществлялось снабжение украинских подразделений, но и отступление. Именно через этот мост ВСУ бежали, занимая позиции на другом берегу реки Волчья.