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Силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами РФ

В ночь на 19 июля силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки нейтрализовали 71 украинский беспилотный аппарат, летевший в сторону различных регионов страны. Согласно официальному сообщению Минобороны, воздушные цели были уничтожены над девятью субъектами Российской Федерации.

Наибольшее количество перехватов зафиксировано в Ростовской области, где сбили 24 беспилотника. Значительная часть атак пришлась на центральные регионы: над Московской областью уничтожили 16 аппаратов, при этом 13 из них направлялись непосредственно к столице.

В Брянской области силы ПВО ликвидировали 11 воздушных целей, в Калужской — 10. Над Курской областью перехватили три дрона, над Орловской, Тульской и Липецкой областями — по два. Один беспилотник сбили над Краснодарским краем.

Прежде российские войска применили фугасную авиационную бомбу (ФАБ) для уничтожения моста в Днепропетровской области. По нему не только осуществлялось снабжение украинских подразделений, но и отступление. Именно через этот мост ВСУ бежали, занимая позиции на другом берегу реки Волчья.