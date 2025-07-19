Силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами РФ

Прежде российские войска применили фугасную авиационную бомбу (ФАБ) для уничтожения моста в Днепропетровской области. По нему не только осуществлялось снабжение украинских подразделений, но и отступление. Именно через этот мост ВСУ бежали, занимая позиции на другом берегу реки Волчья.