Слюсарь: Два состава обесточены в Ростовской области после атаки БПЛА

В своём Telegram-канале Слюсарь уточнил, что ночью расчёты ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив дроны в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Он также добавил, что на станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. По его словам, создан оперативный штаб, а специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА.
Получившая ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) сотрудница железной дороги находится в состоянии средней тяжести. Её доставили в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Шахтинском один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в микрорайоне Лиховской загорелись несколько частных домов. В Каменском районе повреждены элементы энергосистемы, в том числе трансформаторная подстанция, в результате чего прервано электроснабжение в пяти сёлах. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. В Донецке падение сбитого беспилотника также спровоцировало пожар.