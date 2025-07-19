Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: Два состава обесточены в Ростовской области после атаки БПЛА

Два состава оказались обесточены на станции Лихой в Ростовской области в результате обрыва линии электропередачи после атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Организовано реверсивное движение поездов.

Источник: Life.ru

В своём Telegram-канале Слюсарь уточнил, что ночью расчёты ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив дроны в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Он также добавил, что на станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. По его словам, создан оперативный штаб, а специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА.

Получившая ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) сотрудница железной дороги находится в состоянии средней тяжести. Её доставили в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Шахтинском один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в микрорайоне Лиховской загорелись несколько частных домов. В Каменском районе повреждены элементы энергосистемы, в том числе трансформаторная подстанция, в результате чего прервано электроснабжение в пяти сёлах. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. В Донецке падение сбитого беспилотника также спровоцировало пожар.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше