Мужчина вошёл в помещение с работающим МРТ и погиб из-за цепочки на шее

Согласно правоохранителям, мужчина проник в помещение с включённым аппаратом МРТ без разрешения. При этом на нём была крупная металлическая цепь, из-за которой его втянуло в устройство. Пострадавшего срочно доставили в местную больницу в тяжёлом состоянии, однако на следующий день он скончался.