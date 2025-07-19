Мужчина вошёл в помещение с работающим МРТ и погиб из-за цепочки на шее

Согласно правоохранителям, мужчина проник в помещение с включённым аппаратом МРТ без разрешения. При этом на нём была крупная металлическая цепь, из-за которой его втянуло в устройство. Пострадавшего срочно доставили в местную больницу в тяжёлом состоянии, однако на следующий день он скончался.
А ранее в одной из российских стоматологических клиник произошёл неожиданный инцидент — во время чистки зубов с использованием аппарата AirFlow случился взрыв. По словам доктора, он произошёл, когда устройство забилось порошком. К счастью, ни пациент, ни сотрудники клиники не получили травм — все отделались лишь испугом.