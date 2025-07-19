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В Челябинской области задержали пьяного 15-летнего подростка на питбайке

В Челябинской области задержали пьяного 15-летнего подростка на питбайке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Троицком районе.

Из отчета Госавтоинспекции следует, что ночью экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования, в поселке Каменная Санарка заметил питбайка Rockot.

Мототранспортное средство было остановлено для проверки документов. За управлением находился подросток 2010 года рождения в состоянии алкогольного опьянения.

На место были приглашены законные представители несовершеннолетнего. Составлены материалы по части 3 статьи 12.7 и части 2 статьи 12.8 КоАП РФ.

Питбайк изъят и отправлен на специализированную стоянку. Информация направлена в подразделение полиции по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.