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В Красноярске 20 пожарных тушили дом на Ярославской

В Октябрьском районе Красноярска сгорел частный дом.

Источник: Комсомольская правда

Утром 19 июля в Красноярске по неизвестной пока причине сгорел частный дом по Ярославской в Октябрьском районе. По словам очевидцев, хозяева вовремя проснулись и успели выбежать из жилища. Никто не пострадал.

К приезду сотрудников МЧС огонь успел охватить дом изнутри и снаружи на площади 50 квадратных метров. По информации МЧС по Красноярскому краю, с пламенем боролись 20 человек с помощью пяти спецмашин. Открытое горение удалось ликвидировать в 8:00. Пожарные продолжают работу.

Что привело к возгоранию — предстоит выяснить дознавателям, которые находятся на месте происшествия.