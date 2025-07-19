В Красноярске 20 пожарных тушили дом на Ярославской

Утром 19 июля в Красноярске по неизвестной пока причине сгорел частный дом по Ярославской в Октябрьском районе. По словам очевидцев, хозяева вовремя проснулись и успели выбежать из жилища. Никто не пострадал.
К приезду сотрудников МЧС огонь успел охватить дом изнутри и снаружи на площади 50 квадратных метров. По информации МЧС по Красноярскому краю, с пламенем боролись 20 человек с помощью пяти спецмашин. Открытое горение удалось ликвидировать в 8:00. Пожарные продолжают работу.
Что привело к возгоранию — предстоит выяснить дознавателям, которые находятся на месте происшествия.