ВСУ совершили мощную атаку на Ростовскую область: что известно о пострадавших и последствиях

Дроны атаковали Ростовскую область, повреждена высоковольтная линия.
В ночь на 19 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. Атака привела к серьезным последствиям: в Каменске-Шахтинском и Каменском районе загорелись дома, трансформатор и хозпостройки, а повреждение контактной сети на железной дороге вызвало задержку более 50 поездов. Также есть пострадавшие. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июля силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над Ростовской областью. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram, что ПВО успешно отразили нападение, но обломки дронов нанесли определенный ущерб.
Повреждения инфраструктуры и поездов.
На ж/д путях в Ростовской области приостановлено движение после атаки ВСУФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Падение обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово повредило контактную сеть железной дороги, сообщила пресс-служба РЖД. Это привело к временной приостановке движения поездов, задержке более 50 составов дальнего следования и отмене ряда пригородных электричек. В частности, пассажирский поезд Адлер — Москва был остановлен и отведен на безопасное расстояние, уточняет telegram-канал Mash.
РЖД создала оперативный штаб, железнодорожники приступили к восстановлению сети, а пассажиров обеспечивают водой и, при задержке более четырех часов, горячим питанием. Из-за задержек движения пассажирских поездов был организован дополнительный рейс № 229 для транспортировки пассажиров, находящихся на станции Придача в Воронеже и следующих в сторону Москвы.
Последствия на земле.
Из-за атаки БПЛА загорелись частные дома и постройкиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Каменске-Шахтинском и Каменском районе обломки дронов вызвали пожары в частных домах, хозпостройках и на трансформаторе, что привело к отключению высоковольтной линии. Около двух тысяч человек в пяти населенных пунктах остались без света, сообщил Слюсарь. В микрорайоне Лиховском, поселках Волченский и Светлый продолжается тушение ландшафтных пожаров. Один человек, сотрудница железной дороги, получила ранения средней тяжести и была госпитализирована в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Власти проводят подомовой обход для оценки ущерба и выявления пострадавших.
Взрывы в Таганроге.
Жители Таганрога ночью сообщали о четырех-шести взрывах в небе над городом, пишет telegram-канал Shot. Очевидцы утверждали, что слышали еще БПЛА, но официальных данных о последствиях в Таганроге пока нет. Слюсарь подтвердил, что атака затронула несколько районов области.