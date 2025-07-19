ВСУ совершили мощную атаку на Ростовскую область: что известно о пострадавших и последствиях

В Каменске-Шахтинском и Каменском районе обломки дронов вызвали пожары в частных домах, хозпостройках и на трансформаторе, что привело к отключению высоковольтной линии. Около двух тысяч человек в пяти населенных пунктах остались без света, сообщил Слюсарь. В микрорайоне Лиховском, поселках Волченский и Светлый продолжается тушение ландшафтных пожаров. Один человек, сотрудница железной дороги, получила ранения средней тяжести и была госпитализирована в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Власти проводят подомовой обход для оценки ущерба и выявления пострадавших.