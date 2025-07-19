В Башкирии мужчина погиб при столкновении гидроцикла с катером

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту гибели мужчины на воде, сообщает СК республики.
По предварительным данным, на озере Якты-Куль (Банное) в Абзелиловском районе 35-летний мужчина, управляя гидроциклом, столкнулся с экскурсионным катером.
От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи. На борту катера находился только судоводитель, он не пострадал.
Следователем проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.