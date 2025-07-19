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Фигурант дела сооснователя IT-холдинга IBS пошел на сделку со следствием

Шалаев, которого обвиняют в получении взятки от миллиардера Мацоцкого, дал признательные показания и готов заключить досудебное соглашение, пишет ТАСС. Мацоцкого накануне заочно арестовали на два месяца.

Источник: Агентство «Москва»

Заместитель генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Дмитрий Шалаев, обвиняемый в получении взятки от сооснователя IT-холдинга IBS, миллиардера Сергея Мацоцкого, дает признательные показания и готов заключить досудебное соглашение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«Шалаев выразил желание заключить досудебное соглашение, по делу дает подробные, правдивые показания, в связи с чем не намерен скрываться, препятствовать установлению обстоятельств по делу», — сказано в нем.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Мацоцкого на два месяца с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Источник РБК, близкий к миллиардеру, подтвердил, что тот находится за границей.

Шалаева, а также главу «Налог-сервис» Романа Филимошина Басманный суд Москвы арестовал в апреле.

Дело в отношении Мацоцкого возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. «Интерфакс» сообщал, что Мацоцкий объявлен в розыск. По состоянию на ночь 19 июля, данных о нем в базе розыска МВД нет.

По словам источника «Интерфакса», Мацоцкого обвиняют в даче взятки руководству подведомственной Федеральной налоговой службе (ФНС) структуре «Налог-сервиса». Взятка, по его сведениям, была дана за покровительство компании «Рубитех», основателем котором является миллиардер. Как сообщил собеседник агентства, речь идет о миллионах рублей.

Сергей Мацоцкий — российский IT-бизнесмен. В 1992 году совместно с Анатолием Карачинским он основал компанию «Информационные бизнес-системы» (IBS), которая специализируется на автоматизации банковской деятельности. С 1992 по 1997 год Мацоцкий занимал пост исполнительного директора IBS, а с 1997 по 2012 год — гендиректора. С 2007 года также исполнял обязанности председателя правления. Под его руководством IBS стала одним из лидеров рынка системной интеграции в России. Мацоцкий неоднократно входил в рейтинги лучших IT-менеджеров страны. В 2022 году Forbes оценивал его состояние в 14,5 млрд руб. (более свежих данных нет).

В апреле 2020 года он покинул IBS и вышел из состава ее совета директоров. В мае того же года основал IT-холдинг «ГС-Инвест», объединивший компании «Рубитех», БФТ и Arenadata. Параллельно в 2020—2022 годах входил в советы директоров «Альфа-банка» (до 2021 года) и «ВымпелКома» (до 2022 года). В марте 2023 года Мацоцкий полностью вышел из «ГС-Инвеста», продав свою 47-процентную долю менеджменту холдинга. На текущий момент он не связан с операционной деятельностью или управлением IBS, «ГС-Инвеста», «Альфа-банком» и «ВымпелКомом».

По данным Rusprofile, в 2024 году «Рубитех» заключил с «Налог-сервис» три контракта на предоставление лицензий на софт, программно-аппаратных комплексов и услуги по системно-техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения автоматизированной информационной системы ФНС на общую сумму 10,17 млрд руб. Среди исполнителей контрактов значатся еще несколько компаний, но их названия не раскрываются.