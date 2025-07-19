Фигурант дела сооснователя IT-холдинга IBS пошел на сделку со следствием

В апреле 2020 года он покинул IBS и вышел из состава ее совета директоров. В мае того же года основал IT-холдинг «ГС-Инвест», объединивший компании «Рубитех», БФТ и Arenadata. Параллельно в 2020—2022 годах входил в советы директоров «Альфа-банка» (до 2021 года) и «ВымпелКома» (до 2022 года). В марте 2023 года Мацоцкий полностью вышел из «ГС-Инвеста», продав свою 47-процентную долю менеджменту холдинга. На текущий момент он не связан с операционной деятельностью или управлением IBS, «ГС-Инвеста», «Альфа-банком» и «ВымпелКомом».