«Как с куском мяса»: унизительно обысканная с раздеванием женщина обвинила полицию

Всё началось с того, что Мария, ставшая жертвой домашнего насилия, обратилась в полицию за помощью. Ей нужно было забрать ключи у арестованного партнёра, но вместо поддержки она пять с половиной часов провела на улице, совершив 14 звонков в полицию, прежде чем её проигнорировали настолько, что она сорвалась на сотрудников. В ответ её арестовали за «злонамеренные сообщения» — обвинение, которое в отчёте Бэрд позже назовут «бессмысленным» и «незаконным».