Минобороны: 24 БПЛА сбиты над Ростовской областью в ночь на 19 июля

Напомним, как сообщил врио губернатора Дона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитого БПЛА в Ростовской области загорелись жилые дома в Каменске-Шахтинском, а также трансформатор в Каменском районе, что привело к отключению высоковольтной линии — оказались без электричества около двух тысяч человек — жителей пяти населенных пунктов. Обесточенными оказались пути на станции Лихая, что привело к приостановке движения: более 50 поездов — как пассажирских, так и грузовых — задерживаются, отменен ряд пригородных электричек. Пострадавшая при падении обломков железнодорожница доставлена в ЦРБ Каменского района.