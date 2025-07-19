Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американец умер после того, как его засосало в аппарат МРТ

Мужчина вошел в кабинет МРТ с металлической цепью на шее.

Житель Лонг-Айленда в США умер после того, как его засосало в аппарат магнитно-резонансной томографии в больнице Университета Северного берега, пишет New York Post со ссылкой на отдел полиции округа Нассау.

Уточняется, что 61-летний мужчина не планировал проходить обследование, а просто сопровождал родственника.

Как предположили правоохранители и врачи, аппарат затянул мужчину из-за металлической цепи на шее.

«Это цепь, которая была обернута вокруг шеи. удушье, травмы шейного отдела позвоночника», — заявил штатный врач больницы Паял Суд.

Как рассказали очевидцы, мужчину предупреждали о необходимости снять металлические предметы, однако он решил не следовать рекомендациям.

Ранее модель из США провела в больнице год с плесенью в легких, покурив один раз.