Американец умер после того, как его засосало в аппарат МРТ

Житель Лонг-Айленда в США умер после того, как его засосало в аппарат магнитно-резонансной томографии в больнице Университета Северного берега, пишет New York Post со ссылкой на отдел полиции округа Нассау.
Уточняется, что 61-летний мужчина не планировал проходить обследование, а просто сопровождал родственника.
Как предположили правоохранители и врачи, аппарат затянул мужчину из-за металлической цепи на шее.
«Это цепь, которая была обернута вокруг шеи. удушье, травмы шейного отдела позвоночника», — заявил штатный врач больницы Паял Суд.
Как рассказали очевидцы, мужчину предупреждали о необходимости снять металлические предметы, однако он решил не следовать рекомендациям.
Ранее модель из США провела в больнице год с плесенью в легких, покурив один раз.