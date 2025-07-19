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В лобовой аварии в Башкирии погиб 40-летний мужчина

В Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Поздней ночью на трассе Уфа — Инзер — Белорецк произошла смертельная авария. По информации ГАИ по Башкирии, 42-летний мужчина за рулем «Тойоты Короллы» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Поло».

В результате лобового столкновения водитель «Фольксвагена», 40-летний мужчина, погиб на месте до приезда медиков. Еще четыре человека с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

По факту ДТП начато разбирательство.

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