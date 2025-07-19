Женщину обокрали по дороге на работу в Хабаровске

По пути на работу жительница Хабаровска лишилась кошелька с деньгами. Пока ехала в автобусе, кто-то порвал сумку и вытащил 10 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Женщина обратилась в отдел полиции Индустриального района, когда поняла, что стала жертвой кражи. Она рассказала, что ехала на автобусе в сторону микрорайона Красная речка. Когда вышла на своей остановке, заметила, что сумка порвана, а кошелек исчез.
«Внутри было около 10 тысяч рублей наличными. Сотрудники уголовного розыска начали проверку. Вскоре они задержали 44-летнего местного жителя», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Мужчина раньше не раз попадал в поле зрения полиции — у него за плечами несколько судимостей за кражи. На допросе он рассказал, что вытащил кошелек незаметно, а деньги потратил на спиртное. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Против него открыто уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Суд определит ему меру пресечения в ближайшее время. За кражу рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.