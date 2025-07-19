Женщину обокрали по дороге на работу в Хабаровске

Мужчина раньше не раз попадал в поле зрения полиции — у него за плечами несколько судимостей за кражи. На допросе он рассказал, что вытащил кошелек незаметно, а деньги потратил на спиртное. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Против него открыто уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Суд определит ему меру пресечения в ближайшее время. За кражу рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.