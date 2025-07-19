Стало известно, какими беспилотниками ВСУ атаковали регионы России ночью

Вооруженные силы Украины нанесли массовую атаку дронами «Лютый» по нескольким регионам России. Об этом в субботу, 19 июля, сообщает Shot.
По предварительным данным, пострадал один человек, повреждены жилые дома, передает Telegram-канал.
Отмечается, что около 22:00 18 июля Вооруженные силы Украины начали массовую атаку дронами «Лютый» по нескольким регионам России. Взрывы прогремели над Воронежем, в Московской области, а также над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Каменск-Шахтинским и другими городами.
В результате атаки пострадала женщина — ее госпитализировали в Каменске-Шахтинском в состоянии средней тяжести. В Каменском районе загорелись дома из-за падения обломков, произошло возгорание трансформатора и отключение высоковольтной линии: без света остались около двух тысяч человек в пяти населенных пунктах. На станции Лихой повреждение ЛЭП привело к остановке более 50 поездов и перебоям в расписании.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что отечественные средства ПВО в ночь на 18 июля ликвидировали 11 украинских БПЛА над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Он уточнил, что большинство беспилотников российские военные сбили на подлете, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.