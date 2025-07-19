Стало известно, какими беспилотниками ВСУ атаковали регионы России ночью

В результате атаки пострадала женщина — ее госпитализировали в Каменске-Шахтинском в состоянии средней тяжести. В Каменском районе загорелись дома из-за падения обломков, произошло возгорание трансформатора и отключение высоковольтной линии: без света остались около двух тысяч человек в пяти населенных пунктах. На станции Лихой повреждение ЛЭП привело к остановке более 50 поездов и перебоям в расписании.