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Журналист во время репортажа случайно обнаружил ужасную находку в виде пропавшей девочки

Сообщается, что бразильский журналист Ленилдо Фразао стоял по грудь в водах реки Меарим, показывая зрителям, где пропала 13-летняя Раисса, когда внезапно его лицо исказилось от ужаса: под ногами он почувствовал то, что не хотел бы ощущать никогда.

Сообщается, что бразильский журналист Ленилдо Фразао стоял по грудь в водах реки Меарим, показывая зрителям, где пропала 13-летняя Раисса, когда внезапно его лицо исказилось от ужаса: под ногами он почувствовал то, что не хотел бы ощущать никогда.

Камера запечатлела момент, когда Ленилдо, демонстрируя глубину реки в районе Бакабал (северо-восток Бразилии), внезапно вздрогнул всем телом. Он резко отпрыгнул в сторону, его дыхание участилось.

«Нет, я не пойду туда снова, мне страшно», — проговорил он, едва сдерживая волнение. Позже он объяснил операторам: ему показалось, будто он наступил на что-то мягкое — «возможно, на руку».

На следующее утро спасатели с водолазами вернулись к месту съёмки. Тело Раиссы нашли именно там, где за день до этого стоял потрясённый журналист. Официально не подтверждено, что Ленилдо действительно коснулся ногой погибшей, но совпадение места и его реакции заставляют в это поверить.

Девочка утонула во время купания с друзьями. Как отмечал в репортаже Ленилдо, река в этом месте коварна: сильное течение сочетается с резкими перепадами глубины. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за утопления — следов насилия не обнаружили.

Вечером того же дня Раиссу похоронили.

«Я просто делал свою работу, — позже рассказал Ленилдо. — Но это… это останется со мной навсегда».