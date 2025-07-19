Журналист во время репортажа случайно обнаружил ужасную находку в виде пропавшей девочки

На следующее утро спасатели с водолазами вернулись к месту съёмки. Тело Раиссы нашли именно там, где за день до этого стоял потрясённый журналист. Официально не подтверждено, что Ленилдо действительно коснулся ногой погибшей, но совпадение места и его реакции заставляют в это поверить.