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В США мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за металлической цепочки

В медицинском центре Уэстбери (штат Нью-Йорк) произошел трагический инцидент — 61-летний пациент погиб, оказавшись затянутым в работающий аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

В медицинском центре Уэстбери (штат Нью-Йорк) произошел трагический инцидент — 61-летний пациент погиб, оказавшись затянутым в работающий аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

По данным ABC News, мужчина вошел в кабинет без разрешения, когда оборудование было включено, при этом на нем была массивная металлическая цепь.

Мощное магнитное поле аппарата мгновенно притянуло цепь, что привело к тяжелым травмам. Несмотря на экстренную помощь медиков, спасти пациента не удалось.

Ранее сообщалось, что двое подростков избили и подожгли котенка в Махачкале.