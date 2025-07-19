В США мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за металлической цепочки

В медицинском центре Уэстбери (штат Нью-Йорк) произошел трагический инцидент — 61-летний пациент погиб, оказавшись затянутым в работающий аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).
По данным ABC News, мужчина вошел в кабинет без разрешения, когда оборудование было включено, при этом на нем была массивная металлическая цепь.
Мощное магнитное поле аппарата мгновенно притянуло цепь, что привело к тяжелым травмам. Несмотря на экстренную помощь медиков, спасти пациента не удалось.
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