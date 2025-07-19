Женщина и подросток пострадали при взрыве котла в жилом доме в Иркутске

«В доме выбиты оконные проёмы, повреждены стены и потолочные конструкции между жилыми помещениями на первом и втором этажах, выбиты двери», — говорится в сообщении.
Инцидент случился утром в одном из деревянных домов по улице Севастопольской. В квартире произошла разгерметизация электронагревательного котла, в результате чего были травмированы 45-летняя женщина и её 14-летний ребёнок. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники экстренных служб. Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска начата проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.
Подобные ЧП с бытовыми приборами в жилых домах происходят регулярно. Так, ранее взрыв произошёл в газифицированном доме в посёлке Красный Яр под Новосибирском. В результате полностью обрушился второй этаж здания, пострадала женщина, ещё один человек, по данным МЧС, мог оказаться под завалами. Сотрудники экстренных служб проводят осмотры и разбор конструкций.