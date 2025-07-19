Женщина и подросток пострадали при взрыве котла в жилом доме в Иркутске

Инцидент случился утром в одном из деревянных домов по улице Севастопольской. В квартире произошла разгерметизация электронагревательного котла, в результате чего были травмированы 45-летняя женщина и её 14-летний ребёнок. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники экстренных служб. Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска начата проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.