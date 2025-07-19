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Женщина и подросток пострадали при взрыве котла в жилом доме в Иркутске

В Иркутске в жилом доме произошёл взрыв электронагревательного котла. Пострадали женщина и 14-летний подросток. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Источник: Life.ru

«В доме выбиты оконные проёмы, повреждены стены и потолочные конструкции между жилыми помещениями на первом и втором этажах, выбиты двери», — говорится в сообщении.

Инцидент случился утром в одном из деревянных домов по улице Севастопольской. В квартире произошла разгерметизация электронагревательного котла, в результате чего были травмированы 45-летняя женщина и её 14-летний ребёнок. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники экстренных служб. Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска начата проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Подобные ЧП с бытовыми приборами в жилых домах происходят регулярно. Так, ранее взрыв произошёл в газифицированном доме в посёлке Красный Яр под Новосибирском. В результате полностью обрушился второй этаж здания, пострадала женщина, ещё один человек, по данным МЧС, мог оказаться под завалами. Сотрудники экстренных служб проводят осмотры и разбор конструкций.