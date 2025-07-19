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В Ванкувере мужчина угнал самолет из аэропорта и кружил над городом

Девять рейсов изменили маршруты и отправились в другие аэропорты из-за угона самолета в Ванкувере.

В канадском Ванкувере 39-летний Шахир Кассим угнал легкомоторный самолет Cessna 172 из международного аэропорта «Виктория», авиагавань пришлось закрыть и перенаправить 9 рейсов в другие города, передает Fox News.

«После 39-минутного перерыва в воздушном движении самолёт Cessna 172 благополучно приземлился. Затем Королевская канадская конная полиция (КККП) задержала пилота», — говорится в материале.

Предположительно, Кассим действовал по «идеологическим» причинам, его целью было создать хаос в воздушном пространстве над городом.

По данным правоохранителей, мужчина проник в кабину пилота при помощи угроз. В результате инцидента никто не пострадал, Кассим находится под стражей.

Ранее рейс из Дели задержали на 7 часов из-за попытки мужчин ворваться к пилотам.