В Иркутской области в ДТП погиб трехлетний ребенок

Трагическое ДТП с летальным исходом произошло 18 июля на острове Ольхон в Иркутской области. По предварительным данным, 32-летний водитель Suzuki Jimny потерял контроль над автомобилем, что привело к его опрокидыванию. В результате аварии погиб трехлетний мальчик, находившийся в салоне.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ребенок перевозился с нарушением правил — без использования детского удерживающего устройства. Мальчика оперативно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что двое подростков избили и подожгли котенка в Махачкале.