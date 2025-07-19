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В Иркутской области в ДТП погиб трехлетний ребенок

Трагическое ДТП с летальным исходом произошло 18 июля на острове Ольхон в Иркутской области.

Трагическое ДТП с летальным исходом произошло 18 июля на острове Ольхон в Иркутской области. По предварительным данным, 32-летний водитель Suzuki Jimny потерял контроль над автомобилем, что привело к его опрокидыванию. В результате аварии погиб трехлетний мальчик, находившийся в салоне.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ребенок перевозился с нарушением правил — без использования детского удерживающего устройства. Мальчика оперативно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что двое подростков избили и подожгли котенка в Махачкале.