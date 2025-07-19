В Астане из-за сильного ветра упал башенный кран: один человек погиб

Кран находился в технически исправном состоянии и, как вся техника на площадке, прошел обязательные проверки перед началом рабочей смены. На момент происшествия крановщик завершал работы, рабочий день подходил к концу.
По информации компании, штормовое предупреждение от экстренных служб поступило уже после случившегося.
На месте работают экстренные службы и специалисты. BI Group пообещала оказать всестороннюю помощь семье погибшего и принять меры по итогам расследования.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и профильные специалисты. Компания BI Group выразила соболезнования родным и близким погибшего и заявила, что окажет всестороннюю помощь его семье и примет необходимые меры по итогам расследования.