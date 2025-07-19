Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане из-за сильного ветра упал башенный кран: один человек погиб

Вечером 18 июля на строительной площадке жилого комплекса «Абырой» по адресу ул. Турар Рыскулов, 18/5 произошел трагический инцидент — из-за сильного порыва ветра опрокинулся башенный кран. В результате происшествия погиб рабочий, являвшийся сотрудником подрядной организации. Строительство комплекса ведет холдинг BI Group.

Источник: Курсив

Кран находился в технически исправном состоянии и, как вся техника на площадке, прошел обязательные проверки перед началом рабочей смены. На момент происшествия крановщик завершал работы, рабочий день подходил к концу.

сообщили в BI Group

По информации компании, штормовое предупреждение от экстренных служб поступило уже после случившегося.

На месте работают экстренные службы и специалисты. BI Group пообещала оказать всестороннюю помощь семье погибшего и принять меры по итогам расследования.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и профильные специалисты. Компания BI Group выразила соболезнования родным и близким погибшего и заявила, что окажет всестороннюю помощь его семье и примет необходимые меры по итогам расследования.