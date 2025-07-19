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РЖД: Повреждена контактная сеть железной дороги из-за обломков БПЛА в Ростове

В Ростовской области на перегоне Лихая — Замчалово произошло повреждение контактной сети железной дороги из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в РЖД.

В Ростовской области на перегоне Лихая — Замчалово произошло повреждение контактной сети железной дороги из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в РЖД.

Отмечается, что из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков беспилотного летательного аппарата, задержано более 50 поездов дальнего следования и отменен ряд пригородных электричек. Железнодорожники уже приступили к восстановлению инфраструктуры после обследования повреждений.

В РЖД сообщили, что пассажирам задержанных поездов обеспечивают воду, а при ожидании свыше четырех часов — питание. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и поддержку пассажирам. О всех изменениях компании информируют пассажиров через СМС, а координацией ликвидации последствий занимается оперативный штаб.

Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале рассказала, что контролирует соблюдение прав граждан в этой ситуации, и заявила, что при выявлении нарушений будет рассматриваться вопрос о принятии мер реагирования.

За ночь на 19 июля силы противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотник над несколькими регионами России.

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