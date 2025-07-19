ВСУ выкопали подземные города в Каменском Запорожской области. Видео

«Противник, имея превосходство и преимущество в инженерном отношении, так как долгое время населенный пункт оставался нетронутым, за это время, около двух лет, противник накопал целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками», — передает слова ТАСС. Начальник штаба также отметил, что освобождение поселения сыграло ключевую роль в создании плацдарма для дальнейших действий в направлении населенного пункта.