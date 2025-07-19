Росавиация проверяет соблюдение прав пассажиров Turkish Airlines

В России по закону при задержке рейса более чем на два часа перевозчик должен предоставить пассажирам питьем, при задержке более чем на четыре часа — людям горячее питание, причем днем его надо выдавать раз в шесть часов, ночью — раз в восемь. При задержке рейса на шесть и более часов ночью либо на восемь часов и более часов днем в авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице.