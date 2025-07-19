В Иркутске суд оштрафовал блогера за дискредитацию Вооруженных Сил России

Кировский районный суд Иркутска оштрафовал скандально известного блогера. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 35-летняя жительница Шелехова 12 июня 2025 года опубликовала в сети видео, дискредитирующее Вооруженные Силы Российской Федерации.
— Оперативники ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области задержали автора видеоролика и передали сотрудникам отдела по исполнению административного законодательства регионального главка МВД для составления протокола, — напомнили в пресс-службе ведомства.
Суд, приняв во внимание мнение прокурора, признал блогера виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 стать 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил — Ред.). Женщина обязана выплатить 45 тысяч рублей.
Напомним, этот же блогер заключена под стражу до 17 августа за оскорбление полицейского и сопротивление.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 3-летний мальчик погиб страшной смертью на глазах у родителей по дороге в больницу.