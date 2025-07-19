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За день аж 13 раз: Москвича оштрафовали за нацистскую символику

Публикации с нацистской символикой на странице москвича в соцсети «Вконтакте» вызвали вопросы у столичного суда, поэтому оштрафовал его сразу 13 раз за день. Мужчина признал вину, заявив, что материалы уже удалены. Об этом указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Горожанин разместил на своей персональной странице изображения с нацистской символикой, которые были доступны для просмотра всем пользователям. В отношении него составили 13 административных протоколов. По каждому из них суд назначил штраф в размере одной тысячи рублей. Подсудимый признал свою вину и пояснил, что публикации действительно имели место ранее, однако сейчас все они удалены со страницы.

Ранее за демонстрацию нацистской символики уже наказывали и публичных персон. Так, Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 суткам ареста главу спортивного клуба единоборств «Двуглавый орёл» Петра Колесова. Поводом стали татуировки на теле тренера: на груди у него была изображена свастика, а на пальцах — надпись «скинхед». Сейчас правоохранители проводят проверку самого клуба, в котором он работал.