За день аж 13 раз: Москвича оштрафовали за нацистскую символику

Горожанин разместил на своей персональной странице изображения с нацистской символикой, которые были доступны для просмотра всем пользователям. В отношении него составили 13 административных протоколов. По каждому из них суд назначил штраф в размере одной тысячи рублей. Подсудимый признал свою вину и пояснил, что публикации действительно имели место ранее, однако сейчас все они удалены со страницы.