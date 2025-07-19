В Ташкенте девушку оштрафовали за оскорбление врачей в прямом эфире

Оказалось, что нарушительница — недавно окончившая 11-й класс школьница. Рано утром она обратилась за медицинской помощью в одну из поликлиник Ташкента, пожаловавшись на сильную боль, высокое давление и мигрень. По её словам, медсестра не смогла поставить капельницу: обе руки были проколоты восемь раз, но нужного результата добиться не удалось. После этого девушка ушла и, не сдержавшись, запустила прямой эфир в Instagram, где позволила себе оскорбительные высказывания в адрес медиков.