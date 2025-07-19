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В Ташкенте девушку оштрафовали за оскорбление врачей в прямом эфире

Vaib.uz (Узбекистан. 19 июля). Интересная история произошла на днях в Ташкенте. В социальных сетях распространилось видео, на котором девушка грубо оскорбляет врачей, называя их, в частности, «скотами» и другими нелицеприятными словами. Вскоре стало известно, что по этому делу состоялось судебное разбирательство, и девушке назначили наказание.

Источник: Vaib.Uz

Журналисты телеканала «Миллий» выяснили подробности произошедшего.

Оказалось, что нарушительница — недавно окончившая 11-й класс школьница. Рано утром она обратилась за медицинской помощью в одну из поликлиник Ташкента, пожаловавшись на сильную боль, высокое давление и мигрень. По её словам, медсестра не смогла поставить капельницу: обе руки были проколоты восемь раз, но нужного результата добиться не удалось. После этого девушка ушла и, не сдержавшись, запустила прямой эфир в Instagram, где позволила себе оскорбительные высказывания в адрес медиков.

Со стороны медицинского персонала была озвучена другая версия: якобы девушка во время процедуры курила электронную сигарету, из-за чего лопнула вена и возникли сложности с постановкой капельницы.

На судебном заседании девушка признала свою вину и раскаялась.

«Запустила прямой эфир в Instagram и, не осознавая, наговорила много лишнего, оскорбила. Очень сожалею о содеянном. Неосознанно сделала это, по молодости. Прошу прощения у всех врачей», — отметила она.

Суд, учитывая её возраст и отсутствие судимостей, признал девушку виновной по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство) и назначил штраф в размере 1 875 000 сумов.

Но в этой истории есть важный нюанс: суд рассматривал исключительно поведение девушки, а не возможные ошибки в действиях медицинского персонала. То есть квалификация оказанной помощи осталась за скобками.

Поэтому, если вы столкнулись с некомпетентностью медработников, действуйте в правовом поле: обращайтесь в Министерство здравоохранения, прокуратуру или просто выбирайте другое медицинское учреждение. Закон на вашей стороне. Но грубостью и оскорблениями добиться справедливости не получится — только ухудшите ситуацию.