Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале компании.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задержаны более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
«Для координации работы по ликвидации последствий происшествия в РЖД действует оперативный штаб. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области», — говорится в сообщении.