Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области

Глава РЖД Белозеров лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале компании.

Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задержаны более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.

«Для координации работы по ликвидации последствий происшествия в РЖД действует оперативный штаб. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше