Появились видео из пансионата Уфы, сотрудники которого издевались над пожилыми

В Башкирии возбудили уголовное дело после появления шокирующих кадров из уфимского пансионата для престарелых. На опубликованных в соцсетях видео видно, как персонал учреждения заставляет пенсионерок танцевать, а одну из них туго завернули в одеяло и сбросили на пол. Позже женщину заберут родственники и она умрет через несколько дней вне стен пансионата.