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Появились видео из пансионата Уфы, сотрудники которого издевались над пожилыми

В Уфе расследуют жестокое обращение с пожилыми в частном пансионате.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии возбудили уголовное дело после появления шокирующих кадров из уфимского пансионата для престарелых. На опубликованных в соцсетях видео видно, как персонал учреждения заставляет пенсионерок танцевать, а одну из них туго завернули в одеяло и сбросили на пол. Позже женщину заберут родственники и она умрет через несколько дней вне стен пансионата.

Также бывшая сотрудница учреждения рассказала, что в пансионате царит антисанитария, бегают клопы, а постояльцев плохо кормят, а иногда и морят голодом.

Прокуратура Башкирии взяла ситуацию под особый контроль. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и масштабы нарушений в социальном учреждении.

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