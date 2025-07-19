Купание на популярном пляже в приморской Ливадии обернулось гибелью мужчины

Список погибших во время отдыха у воды в Приморье стал ещё длиннее. В посёлке Ливадия (отдалённый микрорайон города Находки) спасатели извлекли на берег тело мужчины, который утонул во время купания. Пресс-служба МЧС России по Приморскому краю уточнила, что погибшему было 39 лет.
Накануне также были обнаружены тела ещё двух утонувших — подводного охотника в бухте Аякс и женщины в озере Щучьем. Ранее сообщалось, что с начала лета в Приморском крае на водоёмах погибли 48 человек, включая девятерых несовершеннолетних.
По данным Следственного комитета, показатели трагедий на воде в регионе почти вдвое превысили прошлогодние значения за аналогичный период.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не пренебрегать элементарными мерами предосторожности.