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Купание на популярном пляже в приморской Ливадии обернулось гибелью мужчины

В прошлом году количество утонувших было почти вдвое меньше, чем в текущем сезоне.

Источник: Аргументы и факты

Список погибших во время отдыха у воды в Приморье стал ещё длиннее. В посёлке Ливадия (отдалённый микрорайон города Находки) спасатели извлекли на берег тело мужчины, который утонул во время купания. Пресс-служба МЧС России по Приморскому краю уточнила, что погибшему было 39 лет.

Накануне также были обнаружены тела ещё двух утонувших — подводного охотника в бухте Аякс и женщины в озере Щучьем. Ранее сообщалось, что с начала лета в Приморском крае на водоёмах погибли 48 человек, включая девятерых несовершеннолетних.

По данным Следственного комитета, показатели трагедий на воде в регионе почти вдвое превысили прошлогодние значения за аналогичный период.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не пренебрегать элементарными мерами предосторожности.