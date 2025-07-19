Купание на популярном пляже в приморской Ливадии обернулось гибелью мужчины

Список погибших во время отдыха у воды в Приморье стал ещё длиннее. В посёлке Ливадия (отдалённый микрорайон города Находки) спасатели извлекли на берег тело мужчины, который утонул во время купания. Пресс-служба МЧС России по Приморскому краю уточнила, что погибшему было 39 лет.