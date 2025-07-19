Обрыв ЛЭП, ранение сотрудницы РЖД и задержка поездов: Слюсарь рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область

На станции Лихой в Ростовской области произошло отключение электроэнергии на двух железнодорожных составах из-за обрыва линии электропередачи после атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, ночью военные отразили массированный удар беспилотных летательных аппаратов, сбив дроны в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. В результате повреждения ЛЭП на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово были обесточены грузовой и пассажирский поезда.
«Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — добавил глава региона.
Для минимизации последствий инцидента организовано реверсивное движение поездов, однако это привело к задержкам в расписании. По данным РЖД, движение было временно приостановлено, более 50 составов задержаны в пути. Для разрешения ситуации компания запустила дополнительный поезд из Воронежа в Москву.
Напомним, в ночь на 19 июля силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами страны. Наибольшее количество перехватов зафиксировано в Ростовской области, где сбили 24 беспилотника.