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Обрыв ЛЭП, ранение сотрудницы РЖД и задержка поездов: Слюсарь рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область

Слюсарь: Два ж/д состава обесточены в Ростовской области после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На станции Лихой в Ростовской области произошло отключение электроэнергии на двух железнодорожных составах из-за обрыва линии электропередачи после атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью военные отразили массированный удар беспилотных летательных аппаратов, сбив дроны в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. В результате повреждения ЛЭП на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово были обесточены грузовой и пассажирский поезда.

«Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — добавил глава региона.

Для минимизации последствий инцидента организовано реверсивное движение поездов, однако это привело к задержкам в расписании. По данным РЖД, движение было временно приостановлено, более 50 составов задержаны в пути. Для разрешения ситуации компания запустила дополнительный поезд из Воронежа в Москву.

Напомним, в ночь на 19 июля силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами страны. Наибольшее количество перехватов зафиксировано в Ростовской области, где сбили 24 беспилотника.

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