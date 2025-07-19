До скорой пришлось нести на носилках: в Феодосии на скале стало плохо туристке

В Феодосии спасли попавшую в беду туристку.
«Вчера в 20.50 стало известно, что труднодоступном скальном участке пляжа в поселке городского типа Курортное стало плохо женщине», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
У отдыхающей не было сил спуститься вниз.
Сотрудники аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и МЧС сняли человека со скалы, а затем на носилках донесли до машины скорой и передали медикам.
Остается напомнить, что из-за жары и наплыва отдыхающих, нагрузка на скорую помощь выросла на треть. Пик обращений крымские медики ожидают в августе.