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Появилось видео из дома в Ново-Ленино, после взрыва электрокотла в Иркутске

Авария привела к повреждениям в трех квартирах.

Источник: МЧС РФ

Сегодня около 5:30 утра в Иркутске на улице Севастопольской в одной из квартир на первом этаже 16-квартирного двухэтажного дома произошёл взрыв электрокотла. В результате пострадали двое жильцов: 45-летняя женщина и 14-летний подросток, которых доставили в больницу. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

Авария привела к повреждениям в трех квартирах. Из здания самостоятельно вышли 19 человек. Также опубликовано видео с места происшествия.

Причины происшествия выясняются. На месте работают девять сотрудников аварийных служб и три единицы спецтехники.