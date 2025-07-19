Появилось видео из дома в Ново-Ленино, после взрыва электрокотла в Иркутске

Сегодня около 5:30 утра в Иркутске на улице Севастопольской в одной из квартир на первом этаже 16-квартирного двухэтажного дома произошёл взрыв электрокотла. В результате пострадали двое жильцов: 45-летняя женщина и 14-летний подросток, которых доставили в больницу. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.