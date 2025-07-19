Мошенник обманул находкинскую семью на 84 тысячи рублей при ремонте лоджии

Семейная пара решила обновить лоджию в своей квартире и начала искать мастеров в интернете. Найдя подходящего, по их мнению, специалиста, супруги договорились о встрече. Мужчина пообещал выполнить работу за 2−3 недели и сразу приступить к ремонту.