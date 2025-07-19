Мошенник обманул находкинскую семью на 84 тысячи рублей при ремонте лоджии

В Находке раскрыто мошенничество, связанное с ремонтными работами. В полицию обратился местный житель, ставший жертвой афериста, который под предлогом ремонта лоджии выманил у него 84 тысячи рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию края.
Семейная пара решила обновить лоджию в своей квартире и начала искать мастеров в интернете. Найдя подходящего, по их мнению, специалиста, супруги договорились о встрече. Мужчина пообещал выполнить работу за 2−3 недели и сразу приступить к ремонту.
Под предлогом закупки стройматериалов потерпевший несколько раз переводил деньги «мастеру». Злоумышленник даже доставил часть материалов, создавая видимость работы. Однако обозначенный срок прошел, а лоджия осталась нетронутой.
Когда заказчик потребовал вернуть деньги, мошенник сначала согласился, но затем перестал выходить на связь. После безуспешных попыток вернуть средства семья обратилась в полицию.
Оперативники быстро вышли на след афериста. Им оказался 51-летний мужчина с криминальным прошлым. Подозреваемый признался в содеянном, объяснив свои действия острой нуждой в деньгах.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей до 5 лет лишения свободы. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.
Недавно мы писали, что мошенники вовлекают геймеров Приморья в террористическую деятельность. Конфликты в онлайн-играх могут привести к серьезным последствиям.